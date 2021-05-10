Консерваторы победили на региональных выборах в Великобритании

ЛОНДОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Правящая Консервативная партия Великобритании одержала уверенную победу на региональных выборах, которые состоялись в четверг практически по всей стране. Об этом свидетельствуют подведенные в воскресенье вечером итоги подсчета голосов во всех 143 муниципальных, местных и региональных советах Англии.

По сравнению с выборами 2016 года партия тори, которую возглавляет премьер-министр Борис Джонсон, получила 235 дополнительных мест в советах разного уровня (всего 2 345), тогда как лейбористы, находящиеся в оппозиции с 2010 года, потеряли 326 мандатов (1 345). Партия "Либеральные демократы" получила на семь мандатов больше, чем пятью годами ранее (586), а Партия зеленых увеличила свою поддержку более, чем вдвое (151 мандатов против 63 в 2016 году). В общей сложности на самых масштабных за 48 лет региональных выборах решалась судьба 5 тыс. мест в местных органах власти, были сформированы составы законодательных органов Шотландии и Уэльса, определены имена 39 комиссаров полиции в Англии и Уэльсе, а также мэров целого ряда городов, в том числе Лондона, где был переизбран кандидат от лейбористов мусульманин Садик Хан.

После выборов тори имеют большинство в 63 советах (на 13 больше, чем в 2016 году), а лейбористы - в 44, потеряв контроль над восемью. "Либеральные демократы" сохранили большинство в шести советах и завоевали его в одном новом, еще в 30 советах нет явных лидеров.

Как отмечают английские политические комментаторы, первые с начала пандемии COVID-19 выборы в стране стали своего рода оценкой действий правительства Джонсона в период борьбы с инфекцией. По мнению экспертов, ощутимый перевес тори над их традиционными противниками обусловлен успехами программы вакцинации населения Великобритании, а также многомиллиардными тратами на сохранение рабочих мест и поддержку бизнеса в период пандемии. Кир Стармер, возглавивший Лейбористскую партию год назад, был вынужден признать, что выборы принесли "горькое разочарование" оппозиции, "потерявшей доверие рабочих людей" в регионах, которые традиционно поддерживали левоцентристскую политику лейбористов.

Эксперты предсказывают, что Стармеру, возможно, придется покинуть свой пост, так как он не обладает достаточной для лидера партии энергией и харизмой. Глава лейбористов уже заявил, что берет на себя "всю ответственность за исход выборов", снял с должности руководившую предвыборной кампанией соратницу и намерен пересмотреть состав своего теневого кабинета.

Провал лейбористов, потерпевших жестокое поражение и на состоявшихся в конце 2019 года выборах в парламент, делает еще более болезненным тот факт, что на региональных выборах в королевстве очень часто лидирует именно оппозиция. Таким образом британцы пытаются "уравновесить" политическую систему, влив новую кровь в ряды партии, оказавшейся аутсайдером предыдущих парламентских выборов. Однако смена руководства и поворот в сторону гораздо менее радикального политического курса не помогли Лейбористской партии вернуть себе потерянные очки. Подтверждением стало историческое поражение партии на также состоявшихся в четверг довыборах в национальный парламент от североанглийского города Хартлпул, где никогда с момента создания округа в 70-х годах прошлого века не побеждали консерваторы. Впервые с 1925 года лейбористы потеряли большинство в совете графства Дарем, также расположенного на севере Англии.

В отрыве от избирателя

Британский политолог, редактор и издатель журнала Politics First Маркус Пападопулос считает, что причина поражения лейбористов заключается в том, что они оказались в отрыве от собственного избирателя, а пропагандируемые ими ценности не находят отклика у представителей рабочего класса. "Лейбористы понесли катастрофические потери, а влияние партии сузилось до центральных районов Лондона", - выразил мнение Пападопулос в разговоре с корреспондентами ТАСС. "Партия больше обеспокоена вопросами мультикультурализма, ценностями "воук" (от английского woke - "пробудившийся", ставящий во главу угла вопросы социальной, расовой, половой справедливости) и ЛГБТ, проблемами движения Black Lives Matter (BLM, "Жизни темнокожих имеют значение"), чем защитой среднестатистического работника, ежедневно борющегося за выживание. Это совершенное безумие и абсурд", - считает он.

"Если вы поедете в места, которые раньше были основным оплотом лейбористов (преимущественно на севере и северо-востоке страны - прим. ТАСС), вы увидите мужчин, которые работают 50-65 часов в неделю и более, чтобы просто прокормить семью. Но руководство Лейбористской партии не проявляет участия к рабочим мужчинам и женщинам, которые в прошлом были традиционным электоратом партии", - добавил Пападопулос.

Джонсон на десятилетие

Политолог уверен, что под руководством Джонсона Консервативной партии по силам удержать контроль над правительством в течение десятилетия, если не больше. "После парламентских выборов декабря 2019 года, полную победу на которых одержали консерваторы, я сказал, что они будут находиться у власти еще не менее 10 лет, а более вероятно, что и лет 20. В этом я до сих пор уверен. Причина - тот факт, что консерваторы сохраняют связь с большинством британского населения, особенно населения Англии".

"Британцев, англичан не интересуют мультикультурализм, ценности "воук", BLM, ЛГБТ. Большинство населения волнует их повседневная жизнь, работа, жилье, уровень преступности, пенсии. Именно поэтому Консервативная партия сегодня - партия рабочих мужчин и женщин", - утверждает Пападопулос.

Шотландский вопрос

Еще в субботу вечером стал ясен исход выборов в парламент Шотландии, оказавшийся неутешительным для правительства Джонсона. Шотландские националисты, выступающие за отделение региона от Великобритании, получили больше мандатов, чем в 2016 году (64 против 63). Хотя Шотландская национальная партия (ШНП) по-прежнему не располагает большинством голосов в 129-местном законодательном органе, главная политическая сила региона вместе с получившей восемь мандатов Партией зеленых, поддерживающей ее в вопросе о независимости, показала, что имеет достаточно сторонников, чтобы поставить вопрос о проведении очередного референдума о выходе из состава Соединенного Королевства. В предвыборном манифесте ШНП пообещала провести референдум до 2023 года, и противостояние Эдинбурга с Лондоном после выборов грозит существенно обостриться.

Выборы в Уэльсе

На выборах в парламент Уэльса (Сенедд) победу одержала Лейбористская партия, что стало одной из немногих хороших новостей для главной оппозиционной силы, которая также по-прежнему пользуется поддержкой в крупных городах Англии.

Несмотря на то что на этот раз партия получила только 29 мандатов в 60-местном Сенедде, по итогам прошедших выборов лейбористы смогут единолично сформировать региональное правительство.