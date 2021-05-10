Израильские танки поразили военные посты ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракет

ТАСС, 10 мая. Израильские танки нанесли в понедельник удары по военным постам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по территории еврейского государства вечером в воскресенье и в ночь на понедельник.

"В ответ на [запуск] воздушных шаров со взрывчаткой и четыре ракеты, выпущенные вчера по Израилю из Газы, танки израильской армии только что нанесли удар по террористическим объектам ХАМАС в Газе", - говорится в публикации Армии обороны Израиля на официальной странице в Twitter.

9 мая радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по территории Израиля, одна из которых была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая разорвалась в незаселенной местности. Как сообщила армейская пресс-служба, еще два выпущенных в ночь на понедельник снаряда упали на территории самого сектора Газа, не перелетев границу.

В воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала, что сирены ПВО прозвучали в крупном городе Ашкелон и у границы с Газой. В ночь на 9 мая израильский беспилотный летательный аппарат поразил военный пост ХАМАС в секторе в ответ на запуск ракеты по территории еврейского государства в субботу поздно вечером.

С середины недели палестинские радикалы из сектора Газа возобновили запуск шаров с зажигательной смесью на израильскую территорию. Только за воскресенье, по данным государственного израильского радио Kan, в граничащих с палестинским анклавом районах возникло около 40 пожаров, в основном в незаселенной местности.

Израильские власти в ответ на продолжающиеся атаки из сектора Газа приняли решение с 9 мая полностью закрыть зону рыболовства у его берегов для палестинских моряков до дальнейшего уведомления, указывает радиостанция.