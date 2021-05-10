{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден выступит на онлайн-саммите "Бухарестской девятки"

Президент США заявит о стремлении Вашингтона к более тесному сотрудничеству с союзниками в регионах Балтийского и Черного морей

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник, 10 мая, примет участие в виртуальном саммите "Бухарестской девятки" (Польша, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Венгрия, Болгария и Чехия), в ходе которого заявит о стремлении Вашингтона к более тесному сотрудничеству с союзниками в регионах Балтийского и Черного морей. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером графике главы американской администрации.

"Президент США выступит перед странами - союзниками восточного фланга НАТО на виртуальном саммите "Бухарестской девятки". В преддверии своего участия в саммите НАТО в июне президент заявит о стремлении к более тесному сотрудничеству с союзниками в Центральной Европе, а также в районе Балтийского и Черного морей по всему спектру глобальных вызовов", - отмечается в тексте.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
День Победы - 2021
В МИД Китая заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Страны будут решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность, отметила официальный представитель дипведомства Хуа Чуньин
Читать полностью