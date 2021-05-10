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CNN утверждает, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры связаны с Россией

Ранее сообщалось, что за атакой может стоять группа хакеров, называющих себя DarkSide
© AP Photo/Mark Lennihan

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Хакеры, стоящие за кибератакой на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией. С таким утверждением выступила в воскресенье телекомпания СNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США, работавших в сфере кибербезопасности.

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Ранее сообщалось, что за атакой может стоять группа хакеров, называющих себя DarkSide. По сведениям СNN, она якобы "происходит из России". При этом, по мнению источников телекомпании, входящие в нее хакеры не осуществляют атаки в русскоговорящих странах.

Агентство Bloomberg при этом отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В свою очередь телекомпания NBC указывает, что атака была произведена в рамках "преступной схемы" и не была инициирована властями.

СNN подчеркивает, что в связи с кибератакой, в результате которой приостановлена работа трубопровода, обеспечивающего топливом 45% населения Восточного побережья США, американские власти создали межведомственную группу специалистов. Они займутся предотвращением перебоев в поставках горючего. Ранее агентство Bloomberg предупреждало, что атака на Colonial Pipeline может привести к перебоям поставок топлива в США, а также росту цен на бензин до наивысших за семь лет показателей.

Согласно заявлению компании, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. На фоне инцидента компания вынуждена была временно приостановить работу. По словам руководства, уже запущен процесс восстановления работ и возвращения к деятельности в штатном режиме.

Россия неоднократно отвергала приписываемые со стороны США обвинения во вредоносной деятельности в киберпространстве. Как заявлял ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, США безосновательно обвиняют Россию в кибератаках на свои ресурсы и не желают сотрудничать в киберпространстве.

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