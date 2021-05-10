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Обновлено 

СМИ: не менее 16 человек погибли при подрыве автобуса на юге Афганистана

Пассажирский автобус наехал на бомбу, установленную на обочине дороги

ТАСС, 10 мая. По меньшей мере 16 человек погибли, еще 41 получил ранения в результате взрыва автобуса в южной афганской провинции Забуль. Об этом со ссылкой на МВД Афганистана и местные власти в понедельник сообщил телеканал 1TV.

Данные о состоянии пострадавших пока не приводятся.

Как ранее информировал телеканал TOLOnews, пассажирский автобус вечером в воскресенье наехал на бомбу, установленную на обочине дороги в одном из районов на юге Афганистана.

В новость внесены измененя (07:17 мск) - уточняется число жертв.

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