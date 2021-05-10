Замглавы совещательного органа провинции Цзянси в Китае подозревается в коррупции

ШАНХАЙ, 10 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Народного политического консультативного совета (местный совещательный орган) восточной китайской провинции Цзянси Сяо И подозревается в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на объединенном сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.

В кратком сообщении ведомства указывается, что против чиновника начато внутрипартийное расследование. Подробности данного дела не публикуются. Известно лишь, что Сяо И подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона. Как правило, это означает наличие подозрений в коррупции.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.