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Палестино-израильский конфликт

Три ракеты выпущены из Газы по Израилю

Как сообщила армейская пресс-служба, одна из них перехвачена

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в понедельник три ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Сдерот и районах, граничащих с сектором Газа, информируем, что три ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю, одна из них с большой вероятностью была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении военных.

Ранее в понедельник израильские танки нанесли удары по военным постам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по территории еврейского государства вечером в воскресенье и в ночь на понедельник, одна из них была перехвачена системой ПВО. В ночь на 9 мая израильский беспилотный летательный аппарат поразил военный пост ХАМАС в секторе в ответ на запуск ракеты по территории еврейского государства в субботу поздно вечером.

С середины прошлой недели палестинские радикалы из сектора Газа возобновили запуск шаров с зажигательной смесью на израильскую территорию. Только за воскресенье, по данным государственного израильского радио Kan, в граничащих с палестинским анклавом районах возникло около 40 пожаров, в основном в незаселенной местности. Израильские власти в ответ на продолжающиеся атаки из сектора Газа приняли решение с 9 мая полностью закрыть зону рыболовства у его берегов для палестинских моряков до дальнейшего уведомления. 10 мая израильские военные приняли решение закрыть до дальнейшего уведомления КПП "Эрез" на границе между сектором и еврейским государством.

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Палестино-израильский конфликтИзраиль
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