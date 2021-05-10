Лидеры США и Южной Кореи обсудят вопросы возобновления диалога с КНДР

СЕУЛ, 10 мая. /ТАСС/. Республика Корея и США продолжат тесно сотрудничать по вопросам, связанным с ракетно-ядерной проблемой КНДР. Об этом заявил 10 мая президент страны Мун Чжэ Ин в специальном обращении к гражданам по случаю четвертой годовщины пребывания у власти.

Отметив необходимость оживления находящегося в тупике межкорейского мирного процесса, Мун Чжэ Ин подтвердил приверженность тесному взаимодействию с президентом США Джо Байденом, выразив надежду на то, что его первая личная встреча с главой Белого дома в конце мая принесет "важные результаты".

"Мы изучим возможности восстановления диалога между Югом и Севером, а также Северной Кореей и США, после чего снова сделаем шаг к миру и сотрудничеству", - заявил южнокорейский лидер. При этом он подчеркнул, что в последний год своего пребывания у власти не будет "проявлять нетерпение или пытаться подгонять" мирный процесс.

Мун Чжэ Ин посетит Вашингтон 21 мая. Визит был заложен в рамках проходивших в Сеуле переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, а также в ходе состоявшихся 2 апреля консультаций помощника президента США по нацбезопасности с коллегами из Южной Кореи и Японии. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча двух лидеров "подчеркнет союз, долгосрочные отношения и дружбу" между Вашингтоном и Сеулом.