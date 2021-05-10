Министр-делегат при МВД Франции назвала политизированным новое обращение военных

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Очередное обращение-петиция от предположительно кадровых военных Франции политизировано и в действительности направлено на разрушение порядка, а не на его защиту. Такое мнение высказала министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше в понедельник в эфире радио Sud Radio.

"Это анонимное обращение, так что мы не знаем, от чьего лица ведется повествование. Кроме того, это текст политический, что противоречит принципам военной службы", - заявила Панье-Рюнаше. По ее словам, авторы нового текста "используют термины крайне правых и те же слова, что и партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен. "Называть факты - это одно, а вот призывать к беспорядкам под предлогом желания защитить порядок - это другое, это читается между строк данного обращения или петиции", - убеждена министр-делегат.

Панье-Рюнаше указала, что вопрос безопасности актуален прежде всего для людей скромного достатка, поскольку именно они чаще всего сталкиваются с подобными проблемами. Она заверила, что правительство делает все, чтобы защитить своих граждан и стражи порядка на местах исправно несут службу.

Реакция главы МВД

"Что это за смелые люди, которые пишут анонимно?". - задался вопросом министр внутренних дел Жеральд Дарманен, отвечая на просьбу ведущего утренней передачи на телеканале Бэ-эф-эм прокомментировать данный текст. В ответ на реплику ведущего о том, что они все-таки действующие военные и вряд ли могут раскрывать свои данные, министр подчеркнул, что "если они хотят идти в политику, то пусть выставляют кандидатуру на выборах".

"Хватит политических интервенций. Все это происходит за несколько недель до первого тура региональных выборов и за несколько месяцев до первого тура президентских выборов", - сказал он, назвав обращение "политическим маневром крайне правых", направленным на обеспечение победы партии "Национальное объединение". В конце своей речи Дарманен заявил, что не читал новое послание военных, однако заверил, что в его семье много военных и он в курсе того, что происходит в стране.

Обращения военных

В ночь на понедельник журнал Valeurs Actuelles опубликовал послание группы действующих французских военных, которые осуждают реакцию властей Франции на обращение отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны в стране в связи с угрозой, которую несут исламисты и банды из пригородов. Авторы нового текста указывают на распространение насилия в городах страны, а также "ненависти к Франции и ее истории". По их мнению, во Франции "уже тлеет гражданская война". Согласно счетчику на сайте журнала, в поддержку этого послания выступили более 1 млн читателей.

Первое коллективное обращение, подписанное 20 генералами, находящимися в запасе, было также опубликовано журналом Valeurs Actuelles в апреле. Авторы заявляли, что хотят "защитить патриотизм" на фоне распространения "антиколониальной риторики", которая якобы рискует "растворить традиции, культуру и историю" Франции. В письме также говорилось об угрозе гражданской войны, в которую может вылиться рост напряженности и раскол в обществе на фоне роста насилия и появления территорий, "где не действуют законы республики". Генералов публично поддержала глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, однако в правительстве страны такой жест назвали политизацией военных, а глава Минобороны Флоранс Парли пообещала жесткие санкции против авторов текста.