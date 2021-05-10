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Боррель заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, а с Россией - ухудшаются

Это особенно стало понятно после саммита G7, отметил глава дипломатии ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

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"Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнерство. Это особенно стало понятно после саммита G7, - сказал он. - Мы обсудим [в ходе заседания] и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются".

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел проведет в понедельник плановое заседание в Брюсселе, на котором обсудит отношения с США и Россией, оказание поддержки странам Западных Балкан, обстановку в Афганистане и ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Министры не планируют принимать решений о новых санкциях против РФ или новых дипломатических шагах.

Согласно официальной программе встречи, отношения с РФ станут лишь одной из вспомогательных тем. Главным пунктом повестки дня будет дискуссия о развитии трансатлантических связей. В министерской встрече ЕС, которая будет проходить в очном формате, примет участие спецпосланник президента США по климату Джон Керри, он подключится к заседанию по видеосвязи.

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РоссияРоссия-ЕСБоррель, Жозеп
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