Глава МИД Словакии призвал ЕС остановить негативную спираль развития отношений с Россией

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Евросоюз должен остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Россией. Об этом заявил в понедельник министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок в преддверии саммита Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией", - сказал он.

"В данный момент в отношениях между странами ЕС и Россией наблюдается сложная ситуация, но это происходит и в целом между сообществом и РФ. Я не хочу дальнейшей эскалации. Конечно, есть принципиальные вопросы, по которым у нас различаются взгляды", - отметил министр.

Корчок также сказал, что Словакия поддерживает демократические процессы в Белоруссии и выступает против жестких мер властей по отношению к представителям оппозиции. "Мы будем говорить [на заседании Совета ЕС] о ситуации в Белоруссии, где мы не наблюдаем никаких изменений к лучшему со стороны президента [Александра] Лукашенко, попирающего основные поступающие к нему от белорусов требования, которыми являются свобода и демократия", - заявил Корчок. Он также отметил, что во второй половине дня проведет телефонный разговор с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Конечно же, я обращусь к Еврокомиссии, чтобы она выработала план в отношении [общей политики ЕС к] Белоруссии. Этот план должен исходить из ограничений, принятых [против представителей белорусских властей], но мы должны уже в нашей политике выйти и за рамки санкций", - сказал глава МИД Словакии.