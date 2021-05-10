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Палестино-израильский конфликт

СМИ: в стычках с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме ранены сотни палестинцев

Госпитализировали 50 человек, сообщила газета Times of Israel
© REUTERS/Ammar Awad

ТАСС, 10 мая. Сотни палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, 50 человек госпитализированы. Об этом в понедельник сообщила газета Times of Israel со ссылкой на заявление Палестинского общества Красного Полумесяца.

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Сообщается, что столкновения начались в понедельник утром. Как уточнило палестинское информационное агентство WAFA, полиция использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети, и вела обстрел резиновыми пулями.

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, полиция жестко обращалась с прихожанами, соблюдавшими всенощное бдение в мечети в рамках богослужений во время священного для мусульман месяца поста рамадан.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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