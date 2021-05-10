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Американский корабль береговой охраны Hamilton зашел в одесский порт

В Черном море ранее прошли учения с участием кораблей ВМС Украины и США

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Корабль береговой охраны США Hamilton зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины. Об этом сообщило в понедельник одесское издание "Думская".

"В 8:30 (совпадает с мск) корабль пришвартовался на 15-м причале [морского порта Одессы]", - говорится в сообщении.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что 8 мая корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные маневры в Черном море. Отмечалось, что в ходе учений отрабатывалось "слаженность действий в международной тактической группе".

27 апреля в Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Ранее Шестой флот ВМС США информировал, что Hamilton вошел в Черное море "для поддержки союзников и партнеров по НАТО".

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