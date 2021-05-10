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Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Люксембурга призвал ЕС срочно обсудить ситуацию в Восточном Иерусалиме

Эскалация в регионе "вызывает большую тревогу", отметил Жан Ассельборн

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Эскалация в Восточном Иерусалиме "вызывает большую тревогу", Евросоюзу нужно обсудить ситуацию. Об этом заявил в понедельник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

"Надо надеяться, что арабский мир и Америка видят происходящее, но есть обязательства и у европейцев. Мы должны включить тему Израиля и Палестины в повестку дня, причем в первых строках. Подходящей альтернативы принципу двух государств нет", - сказал Ассельборн.

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля. 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей. Это сопровождается акциями протеста и столкновениями.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.

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ПалестинаЛюксембургПалестино-израильский конфликтИзраиль
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