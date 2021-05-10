В МИД Китая заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

ПЕКИН, 10 мая. /ТАСС/. Китай будет вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность", - сказала она. "В условиях COVID-19 и других серьезных изменений Китай продолжит работать с Россией и международным сообществом, чтобы отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире", - указала дипломат.

Хуа Чуньин также отметила, что в Китае отметили "успешное проведение в России грандиозного военного парада по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне". "Мы выражаем наши искренние поздравления в связи с этим", - резюмировала она.