Греция и Россия обсудят сотрудничество по борьбе с природными катастрофами

АФИНЫ, 10 мая. /ТАСС/. Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас, отвечающий за ликвидацию последствий кризисных ситуаций, находится с 10 по 12 мая с официальном визитом в России, он обсудит в МЧС РФ сотрудничество по борьбе с природными катастрофами. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте генерального секретариата по делам защиты граждан Греции.

"Официальный визит в Россию осуществляет с 10 по 12 мая заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас, который встретится в Москве со своим коллегой, первым заместителем министра МЧС России Александром Чуприяном и, как ожидается, обсудит укрепление греко-российского сотрудничества в вопросах гражданской защиты", - говорится в сообщении.

"Акцент будет сделан на предотвращении стихийных бедствий и обмене ноу-хау, поскольку Греция, как член европейского механизма гражданской защиты (RescEU), обладает значительными знаниями и способствует продвижению передовой практики, разработанной в рамках RescEU. Будет также обсуждаться стратегическое сотрудничество Греции и России в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в которой участвуют обе страны, наладив тесное взаимодействие через Соглашение о сотрудничестве государств - участников организации в области оказания чрезвычайной помощи и немедленного реагирования на стихийные бедствия и техногенные катастрофы", - отмечается в документе.

Хардалиас будет представлять Грецию на открытии международной выставки по безопасности "Integrated Safety and Security Exhibition - 2021". Он также посетит пожарные части Москвы, отметили в секретариате.