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Начальники Генштабов НАТО обсудят в Брюсселе вывод войск из Афганистана

Заседание Военного комитета НАТО уровне начальников генштабов пройдет в очном формате в Брюсселе 18 мая

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов пройдет в Брюсселе 18 мая. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба альянса, не утоняя повестку дня встречи.

"Заседание Военного комитета НАТО уровне начальников генштабов пройдет в очном формате в Брюсселе 18 мая под председательством генерала Стюарта Пича", - говорится в документе.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, главной темой встречи станет "процесс вывода войск альянса из Афганистана", начатый 28 апреля.

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