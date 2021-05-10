Датский суд приговорил россиянина к трем годам тюрьмы "за передачу информации"

СТОКГОЛЬМ, 10 мая. /ТАСС/. Суд города Ольборг на севере Дании вынес в понедельник решение по делу обвиненного в шпионаже в королевстве гражданина РФ. Россиянин приговорен к трем годам лишения свободы "за передачу информации", сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

"36-летний гражданин России был единогласно признан виновным в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса ["за передачу информации"] судом в Ольборге, - отмечено в сообщении. - Поскольку в течение ряда лет он собирал информацию Технического университета Дании и компании в Северной Ютландии, соответственно, и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату. Приговор - три года лишения свободы. Обвиняемый будет выслан из Дании с постоянным запретом на въезд".

Основные слушания по делу проходили в течение семи дней с 13 апреля в суде Ольборга. 1 марта инстанция по просьбе прокуратуры приняла решение проводить их в закрытом режиме.

Датская прокуратура сообщила в начале декабря о предъявлении обвинения в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в королевстве. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке. В прокуратуре заявляли о намерении требовать для россиянина тюремного заключения и депортации из Дании.

Россиянин в возрасте 35 лет живет в королевстве, получил образование в области химического машиностроения в России и имеет докторскую степень датского технологического университета Люнгбю. В мае 2019 года он был принят на работу в Ольборгскую компанию SerEnergy, которая занимается разработкой и производством топливных элементов на основе метанола.

В посольстве РФ в Дании считают, что арест российского гражданина и предъявленные ему обвинения в шпионаже являются ошибкой. В посольстве рассчитывали на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела и надеялись на оправдательный вердикт суда и освобождение соотечественника. Дипмиссия оказала соотечественнику консульскую помощь, он пользуется услугами адвоката.

В МИД РФ арест и судебное разбирательство рассматривается как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена. Подобные бездоказательные обвинения напоминают "охоту на ведьм", ставя тем самым под удар деятельность российских специалистов на территории Дании, считают в ведомстве. Там также надеются, справедливость все же возобладает при всем "предвзятом характере обвинений" против гражданина РФ.