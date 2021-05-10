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Кризис в Белоруссии
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ЕС в ближайшие недели намерен принять четвертый пакет санкций против Белоруссии

Минские власти начали гонения против польского сообщества, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Евросоюз надеется принять в ближайшие недели четвертый пакет санкций против Белоруссии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества. Мы готовим новый блок санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", - сказал Боррель.

Евросоюз принял три пакета санкций против ряда компаний и физлиц Белоруссии, которых Брюссель считает причастными к фальсификации результатов президентских выборов, а также ответственных за насилие и необоснованные аресты в стране. ЕС заявил, что, реагируя на политические события в Белоруссии, ввел визовые санкции в отношении президента республики Александра Лукашенко и иных высокопоставленных должностных лиц, ответственных за подавление протестов и фальсификацию выборов. Ограничительные меры затронули и юрлиц, в том числе ОАО "140-й ремонтный завод", ОАО "Агат - электромеханический завод", ОАО МЗКТ, ЗАО "Белтехэкспорт", Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО "Синезис".

30 марта Минск ввел ответные санкции против граждан и юрлиц ЕС, в частности, ограничив импорт в Белоруссию некоторых товаров.

Теги
БелоруссияБоррель, ЖозепКризис в Белоруссии
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