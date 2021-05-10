Боррель заявил о нежелании стран ЕС обострять напряженность в отношениях с Россией

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Все страны-члены Евросоюза считают, что не нужно обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

"Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, намерен ли ЕС по просьбе Чехии высылать коллективно российских дипломатов.

По словам Борреля, необходимо дождаться саммита ЕС 25 мая, на котором будут обсуждаться отношения с Россией. "Все согласны, что нужна сильная поддержка [Чехии и Болгарии], но в то же время нельзя продолжать эскалацию напряженности. Возможно, после саммита 25 мая лидеры попросят меня и Еврокомиссию проанализировать отношения с Россией, как это было с Турцией. Но пока в повестке ЕС нет намерений продолжать эскалацию с высылкой дипломатов", - добавил он.

Ранее он сообщил, что главы МИД 27 стран Евросоюза выразили на словах солидарность с Чехией и Болгарией в отношениях с Россией. "Мы вновь выразили солидарность с Чехией и Болгарией, - сказал он. - Отношения с Россией будут рассмотрены на саммите ЕС 25 мая".