ОЗХО считает подтвержденными 17 случаев применения химоружия в Сирии

"На сегодняшний день миссия по установлению фактов [ОЗХО] расследовала 77 утверждений о применении химического оружия. И установила, что в 17 случаях можно говорить о вероятном или подтвержденном применении химического оружия в Сирии", - заявил испанский дипломат. Он выступил на интернет-семинаре, проведенном неправительственной американской Ассоциацией по контролю над вооружениями, которая базируется в Вашингтоне.

Отдельно Ариас прокомментировал ситуацию после подготовки ОЗХО доклада по инциденту в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. "После публикации доклада миссии по установлению фактов двое бывших инспекторов секретариата [ОЗХО] попытались выставить работу ОЗХО как предвзятую и пристрастную. Я бы хотел подчеркнуть, что один из двух инспекторов никогда не был членом миссии по установлению фактов и поддерживал миссию по установлению фактов в течение лишь ограниченного времени. Другой участвовал в расследовании миссии в первый раз, но играл ограниченную роль. Его нельзя было отправлять на работу "в поле", так как он не завершил инспекторскую подготовку", - утверждал Ариас. По его словам, к моменту отправки миссии в Думу оба инспектора "прекратили участвовать в работе миссии по установлению фактов", и ни у одного из них "не было доступа к информации и анализу" миссии в течение более чем шести месяцев в преддверии публикации ее отчета.

США, Великобритания и Франция нанесли в апреле 2018 года без санкции Совета Безопасности ООН удары по Сирии, заявив, что эта операция является ответом на применение властями в Дамаске боевых отравляющих веществ в городе Дума.

Между тем имелись данные и о возможной имитации применения химоружия в этом населенном пункте.

Решения ОЗХО по Сирии

В апреле текущего года члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права и привилегии Сирии. В голосовании приняли участие 136 государств, поддержали резолюцию 87 из них. Россия и еще 14 стран высказались против документа, который лишает арабскую республику права участвовать в голосованиях на Конференции государств - участников ОЗХО и в Исполнительном совете организации, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии конференции, совета и вспомогательных структур.

Резолюция была вынесена на рассмотрение по инициативе Франции и поддержана 46 государствами. Поводом для ее подготовки стал доклад группы по расследованию и идентификации, который был опубликован 8 апреля 2020 года. В документе утверждается, что власти Сирии несут ответственность за три инцидента с отравляющими веществами, которые имели место в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс в марте 2017 года. Деятельность данной группы неоднократно подвергалась критике со стороны России.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин ранее заявил ТАСС, что обвинения, выдвигаемые в адрес Сирии группой западных стран в организации, надуманы и продиктованы геополитическими интересами. Кроме того, он подчеркнул, что ОЗХО усилиями Запада превращается в инструмент политического давления на неугодные страны.