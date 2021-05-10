Чавушоглу и Лавров обсудили по телефону события в Иерусалиме

АНКАРА, 10 мая. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Министры иностранных дел Турции и России провели в понедельник телефонные переговоры, сообщил корреспонденту ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждались последние события в Палестине и Иерусалиме", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, Чавушоглу также "обсудил эти же темы с министрами иностранных дел Ирана, Пакистана и Алжира".

МИД Турции ранее выступил с осуждением действий израильских полицейских в Иерусалиме.

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля. 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей.

По данным палестинского информационного агентства Wafa, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме.