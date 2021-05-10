Лидер "Национального объединения" поддержала новую петицию французских военных

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен поддержала новую петицию французских военных и заявила, что она не является призывом к восстанию, а представляет собой констатацию происходящего в стране.

"Это обращение является констатацией действительности", - сказала Ле Пен в понедельник на пресс-конференции в департаменте Вандея. "Это явно не призыв к восстанию, иначе я это обращение не поддержала бы", - заявила она.

Политик напомнила, что уже поддержала аналогичное письмо группы отставных французских генералов. Она призвала написавших петицию поддержать ее на президентских выборах в 2022 году.

Комментируя заявления военных по поводу риска гражданской войны в связи с исламистскими угрозами, политик отметила, что "такой риск всегда есть". "Предотвратить гражданскую войну помогут срочные, быстрые и эффективные меры по восстановлению контроля над территориями, которые являются очагами сепаратизма - не только исламистского, но и преступного", - подчеркнула она.

В правящем лагере и на левом фланге политики, напротив, не склонны предавать значения этому письму. По мнению вице-спикера Национального собрания от президентской партии "Республика на марше" Юга Ренсона, "журнал Valeurs actuelles привлек внимание к воззванию, которое не имеет никакой ценности". А лидер левого движения "Неподчинившаяся Франции" Жан-Люк Меланшон пообещал в случае избрания на пост президента "очистить армию от мятежников".

Тезисы военных

В ночь на понедельник журнал Valeurs actuelles опубликовал послание группы действующих французских военных, которые осуждают реакцию властей Франции на обращение отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны в стране в связи с угрозой, которую несут исламисты и банды из пригородов. Авторы нового текста указывают на распространение насилия в городах страны, а также "ненависти к Франции и ее истории". По их мнению, во Франции "уже тлеет гражданская война".

Первое коллективное обращение, подписанное 20 генералами, находящимися в запасе, было опубликовано Valeurs actuelles в апреле. Авторы заявляли, что хотят "защитить патриотизм" на фоне распространения "антиколониальной риторики", которая якобы рискует "растворить традиции, культуру и историю" Франции. В письме также говорилось об угрозе гражданской войны, в которую может вылиться рост напряженности и раскол в обществе на фоне роста насилия и появления территорий, "где не действуют законы республики". В правительстве страны заявили о недопустимости политизации армии. Глава министерства вооруженных сил Франции Флоранс Парли, в свою очередь, пообещала жесткие санкции против авторов текста.