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ФБР: ответственность за кибератаку на Colonial Pipeline несет группа хакеров DarkSide

Федеральное бюро расследований отметило, что расследование продолжается

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило в понедельник, что, по мнению следствия, за кибератакой на трубопроводную компанию Colonial Pipeline стоит группа хакеров, называющих себя DarkSide.

"ФБР подтверждает, что вирус-вымогатель DarkSide ответственен за взлом сетей Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими партнерами в правительстве [США] над расследованием", - говорится в сообщении на сайте ФБР.

Как заявили ранее в компании, речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. На фоне инцидента компания вынуждена была временно приостановить работу. По словам руководства, уже запущен процесс восстановления работ и возвращения к деятельности в штатном режиме.

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