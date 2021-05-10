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Палестино-израильский конфликт
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В Израиле сообщили, что из сектора Газа выпустили более 45 ракет по стране

Не менее шести из них - по Иерусалиму, заявил официальный представитель израильской Армии обороны Джонатан Конрикус
© AP Photo/Hatem Moussa, архив

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за последние два часа более 45 ракет по Израилю.

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Об этом сообщил в понедельник в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Более 45 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля с 18:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС), не менее шести из них - по Иерусалиму. В предыдущий раз Иерусалим подвергался такому обстрелу летом 2014 года. Израиль рассматривает ракетную атаку по Иерусалиму из сектора Газа как очень серьезную и не оставит такой тип нападения без ответа. ХАМАС несет ответственность за все атаки на Израиль из сектора Газа", - сказал Конрикус.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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