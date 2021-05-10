Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в Восточном Иерусалиме

ООН, 10 мая. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН обсудили в понедельник утром на закрытых консультациях ситуацию в Восточном Иерусалиме, где продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими силовиками. Об этом сообщил на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Совет начал свою работу этим утром с закрытых консультаций по Ближнему Востоку, - сказал он. - Члены Совета выслушали новую информацию по ситуации в Восточном Иерусалиме от спецкоординатора ООН Тора Веннесланда".

Дюжаррик отметил, что информация по состоявшимся обсуждениям останется закрытой. Спецпредставитель генерального секретаря однако добавил, что глава всемирной организации Антониу Гутерриш "следит с большей обеспокоенностью за ситуацией в сфере безопасности, которая грозит новой эскалацией, продолжением насилия и гибелью людей" и "резко осуждает ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа, ответственность за которые, по имеющимся сообщениям, взял на себя ХАМАС".

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.