Израиль атаковал трех оперативников ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /ТАСС/. Израиль в понедельник атаковал трех оперативников ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильских городов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад израильский беспилотный летательный аппарат нанес удар по трем оперативникам-террористам ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении военных. На брифинге для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что военные атаковали в секторе одного высокопоставленного деятеля ХАМАС и наносят удары по военным целям движения.