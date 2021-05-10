{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт
Обновлено 

Израиль атаковал трех оперативников ХАМАС в секторе Газа

Официальный представитель Армии обороны страны Джонатан Конрикус сообщил, что наносятся удары по военным целям движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /ТАСС/. Израиль в понедельник атаковал трех оперативников ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильских городов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад израильский беспилотный летательный аппарат нанес удар по трем оперативникам-террористам ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении военных. На брифинге для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что военные атаковали в секторе одного высокопоставленного деятеля ХАМАС и наносят удары по военным целям движения.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Байден на саммите "Бухарестской девятки" обсудил безопасность в регионе
В целом президент США обсудил с союзниками из восточного фланга НАТО "спектр вопросов", рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Байден на саммите "Бухарестской девятки" обсудил безопасность в регионе
Читать полностью