Байден заявил, что США будут добиваться глобальной борьбы с вирусами-вымогателями

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут добиваться того, чтобы мировое сообщество прилагало скоординированные усилия к борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в понедельник в Белом доме с кратким обращением к согражданам, которое было посвящено планам американского правительства по обеспечению устойчивого роста национальной экономики.

"Моя администрация будет добиваться применения глобальных усилий против атак с использованием вирусов-вымогателей транснациональными преступными элементами, которые зачастую задействуют глобальные сети отмывания денег", - заявил Байден, комментируя кибератаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

При этом американский лидер подтвердил, что ответственность за эту хакерскую атаку несут уголовные элементы, а не какое-либо государство. "Это, разумеется, уголовное деяние", - сказал про кибератаку руководитель администрации США.

Он напомнил, что в свете этого вылазки хакеров власти США уже смягчили требования, касающиеся перевозки топлива автотранспортом. "Мы готовы сделать дополнительные шаги - в зависимости от того, насколько быстро компания Colonial Pipeline сможет вернуться к полной эксплуатации трубопровода", - заверил глава Белого дома. Ранее американские должностные лица подчеркивали, что нет опасности возникновения дефицита топлива в каких-либо частях страны из-за кибератаки на Colonial Pipeline. По трубопроводу этой фирмы, который идет из Техаса в Нью-Джерси, транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на восточном побережье США.

Как заявили ранее в компании, речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. На фоне инцидента компания вынуждена была временно приостановить работу. По словам руководства, уже запущен процесс восстановления работы и возвращения к деятельности в штатном режиме.