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Байден выразил уверенность в том, что встретится с Путиным

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File
Описание
Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник выразил уверенность в том, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится.

Американский лидер выступал в Белом доме с речью, посвященной борьбе с экономическими последствиями пандемии. В конце мероприятия один из журналистов спросил у Байдена, считает ли он, что "Россия причастна" к недавней кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. "Я буду встречаться с президентом Путиным, от наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель <...> находится в России", - ответил Байден.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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