Демонстранты в Аммане потребовали выслать посла Израиля из-за событий в Иерусалиме

БЕЙРУТ, 10 мая. /ТАСС/. Сотни демонстрантов приняли участие в акции протеста, состоявшейся в понедельник у израильского посольства в Аммане. Как сообщило агентство Ammon, активисты из левых и исламистских организаций осудили действия израильских властей против арабских жителей Восточного Иерусалима.

"Посягательства на мечеть Аль-Акса и изгнание арабов из квартала Шейх-Джаррах не должны остаться без ответа, - заявили участники митинга. - Мы требуем высылки из Аммана израильского посла".

По сведениям агентства, демонстранты призвали правительство королевства денонсировать мирный договор между Иорданией и Израилем, подписанный в 1994 году в Вади-Араба, назвав этот документ "унизительным и постыдным". "Вади-Араба - это не мир, это капитуляция", - скандировали они. При этом активисты сожгли флаг еврейского государства.

Как заявила студентка Дима аль-Хатыб, участники акции направили "послание поддержки палестинскому народу". "Мы приветствуем его справедливую борьбу и стойкость при защите мечети Аль-Акса", - сказала иорданка.

Возобновление насилия у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах совпало с Днем Иерусалима, который отмечают в понедельник израильтяне, празднуя присоединение восточной части города после Шестидневной войны 1967 года. В ходе столкновений, которые произошли в утренние часы между полицейскими и местными арабами, получили ранения свыше 330 человек. В ответ радикальное движение ХАМАС призвало палестинцев "к восстанию против израильской оккупации" и объявило об обстреле территории Израиля самодельными ракетами.

ВВС Израиля позднее нанесли ракетные удары по сектору Газа, в результате которых, согласно палестинским источникам, погибли девять человек, в том числе трое детей.