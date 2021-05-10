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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев: Баку передал Еревану около 1 600 тел армянских военнослужащих, погибших в Карабахе

При этом президент утверждает, что после первой карабахской войны (в начале 1990-х годов) армянская сторона не передала стране ни одного тела пропавших без вести азербайджанских военнослужащих

БАКУ, 10 мая. /ТАСС/. Азербайджан передал Армении тела около 1 600 армянских военнослужащих, погибших в ходе военных действий в Карабахе осенью прошлого года. Об этом заявил в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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"По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны. После окончания военных действий в течение этих 6 месяцев нами было найдено совместно с миротворцами и представителями армянской стороны и передано армянской стороне около 1 600 тел погибших армянских военнослужащих на территории, освобожденной от оккупации", - сказал Алиев.

При этом он подчеркнул, что после первой карабахской войны (в начале 1990-х годов) армянская сторона не передала Азербайджану ни одного тела пропавших без вести азербайджанских военнослужащих, которых, по его словам, было около 4 тысяч.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 27 сентября 2020 года ситуация в регионе обострилась, начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня. Оно предусматривает, что азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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