СМИ: в Шейх-Джаррахе возобновились столкновения между арабами и полицией Израиля

КАИР, 10 мая. /ТАСС/. Столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими возобновились в понедельник вечером в пригороде Восточного Иерусалима Шейх-Джаррах, где по решению властей Израиля силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA .

Крупнейшие волнения за шесть лет.

Крупнейшие волнения за шесть лет. В Иерусалиме не утихают уличные столкновения

По его данным, израильские правоохранительные органы используют резиновые пули и слезоточивый газ для разгона наиболее активных палестинцев. Представители властей Израиля и несколько израильтян прибыли в Шейх-Джаррах в сопровождении полицейских. Между ними и местными жителями - арабами начались потасовки, уточняет WAFA.

По информации агентства, израильские силовики нанесли серьезные травмы нескольким палестинцам, еще порядка 10 человек были задержаны полицией Израиля.

Десятки палестинцев проводили днем в Шейх-Джаррахе акции протеста против политики израильских властей по выселению арабов. В ответ полиция Израиля применила против наиболее активных демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. Оказывающих сопротивление палестинцев израильские сотрудники правопорядка задерживали.

На данный момент, по данным агентства, стычки палестинцев с израильскими силовиками происходят также в районе Храмовой горы в Восточном Иерусалиме.

Ситуация в Восточном Иерусалиме

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

По данным агентства WAFA, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.