СМИ: израильские самолеты наносят удары по северной части сектора Газа

КАИР, 10 мая. /ТАСС/. Самолеты израильской армии наносят удары по городу Бейт-Ханун в северной части сектора Газа. Об этом сообщила в понедельник палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

По ее информации, в результате авианалетов несколько человек получили ранения. Все они доставлены в местные медучреждения.

Как уточняет радиостанция, ударам подверглись места дислокации некоторых палестинских группировок, в частности в районе американской школы на севере анклава. По ее данным, израильские самолеты выпустили не менее трех ракет по сектору Газа.

Ранее, как сообщало палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 20 человек, 65 получили ранения.