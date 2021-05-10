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Палестино-израильский конфликт

Израильская армия опровергла информацию о ракетном обстреле Тель-Авива

Палестинская радиостанция Donia Al-Watan со ссылкой на представителя группировки бригад "Аль-Кудс", считающихся военизированным крылом "Исламского джихада", сообщила о нанесении серии ракетных ударов по Тель-Авиву
Вид на Тель-Авив Григорий Сысоев/ТАСС
Описание
Вид на Тель-Авив
© Григорий Сысоев/ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля опровергла в понедельник информацию о нанесении группировкой "Исламский джихад" серии ракетных ударов по Тель-Авиву.

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"Эта информация не соответствует действительности. Тель-Авив сегодня [10 мая] ракетному обстрелу не подвергался", - указала представительница пресс-службы корреспонденту ТАСС.

Ранее палестинская радиостанция Donia Al-Watan со ссылкой на представителя группировки бригад "Аль-Кудс", считающихся военизированным крылом "Исламского джихада", сообщила о нанесении серии ракетных ударов по Тель-Авиву.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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