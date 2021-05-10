Алиев отметил продолжение позитивной динамики в отношениях между Баку и Москвой

БАКУ, 10 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил продолжение позитивной динамики в отношениях его страны с Россией.

"По прошествии уже полугода после вашего последнего визита в Баку мы можем с удовлетворением констатировать продолжение позитивной динамики в наших отношениях", - сказал глава государства, принимая в понедельник министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Алиев напомнил, что 10 мая у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы поздравили друг друга лично с нашей общей Победой, с победой над фашизмом", - отметил президент Азербайджана.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что его страна рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с Россией для нормализации ситуации в регионе. "Мы очень рассчитываем и дальше во взаимодействии с Россией - нашим стратегическим партнером - активно вести работу по нормализации ситуации в регионе. С точки зрения военного аспекта мы можем считать ситуацию уже нормализованной, но с точки зрения политических, экономических, транспортных и иных аспектов будущего взаимодействия, конечно, предстоит очень много. Мы, естественно, рассчитываем, что Россия как наш друг, стратегический партнер, сосед, как страна, чьи миротворцы сегодня находятся на территории Азербайджана, будет и дальше способствовать снижению напряженности", - отметил он.

По мнению Алиева, новая ситуация, которая возникла на Южном Кавказе, "придает новые черты" двусторонним отношениям. "Мы активно взаимодействуем как близкие соседи, добрые друзья", - добавил он.

Президент Азербайджана поблагодарил российскую сторону за оперативное решение вопроса поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в его страну, подчеркнув, что этот препарат "сегодня завоевывает все больше и больше популярности в мире". "И то, что мы имеем к ней доступ, конечно же, будет способствовать тому, что мы быстрее справимся с этой бедой", - сказал он.

Внутренняя деятельность

Азербайджан ведет активную работу для восстановления транспортной инфраструктуры в регионе после завершения военных действий в Карабахе, рассказал Алиев.

"Недавно [состоялась] трехсторонняя встреча вице-премьеров трех стран [России, Азербайджана и Армении], на которой, я думаю, были сделаны важные шаги в реализации важного пункта совместной декларации (трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года - прим. ТАСС) - открытия транспортных коридоров. Мы со своей стороны ведем активную работу в деле восстановления железнодорожной инфраструктуры и автодорожной инфраструктуры. Наметили конкретные сроки и будем стараться эти сроки выдерживать с тем, чтобы в ближайшее время этот проект заработал", - сказал он.

По его оценкам, постконфликтная ситуация диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях. "Все это ведет к тому, что мы наблюдаем позитивное развитие, укрепление безопасности, укрепление стабильности, минимизацию рисков возобновления военных действий и стремление к тому, чтобы перевернуть эту страницу, черную страницу нашей истории", - подчеркнул президент Азербайджана, добавив, что Баку "готов к этому".

Алиев заявил, что Азербайджан со своей стороны "не только на словах, но и на деле" прилагает все усилия для того, чтобы "постконфликтная ситуация протекала в спокойной обстановке, без нервозности и с учетом необходимости выстраивания будущих отношений в регионе Южного Кавказа, основанных на стабильности и предсказуемости".

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 27 сентября 2020 года ситуация в регионе обострилась, начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня. Оно предусматривает, что азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.