Блинкен заявил, что США призывают прекратить обстрелы Израиля

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что ракетные обстрелы Израиля должны незамедлительно прекратиться, палестинцам и израильтянам следует сделать практические шаги по деэскалации напряженности. Об этом заявил в понедельник журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен, открывая в Вашингтоне встречу с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Ракетные обстрелы должны незамедлительно прекратиться. Мы выражаем обеспокоенность насилием, насилие должно прекратиться, - сказал он. - Все стороны должны [стремиться] к деэскалации напряженности, сделать практические шаги для прекращения конфликта, успокоения ситуации". "Важно, чтобы все стороны предприняли меры по деэскалации и успокоению ситуации, - отметил Блинкен. - Я очень обеспокоен ракетными атаками. Даже если все стороны предпринимают действия для снижения напряженности, Израиль имеет право защитить своих граждан и территорию от этих атак".

По словам госсекретаря, эта тема будет обсуждаться в ходе переговоров с иорданским министром. "Президент США Джо Байден является давним другом Иордании, а Иордания является нашим давним другом. Мы тесные партнеры по теме многих вызовов в регионе", - заявил Блинкен.

Следят за развитием событий

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила на регулярном брифинге, что Байден держит в поле зрения происходящее в зоне ближневосточного конфликта. "Разумеется, президента держат в курсе событий, и он внимательно следит за этим", - подчеркнула представитель Белого дома.

"Мы продолжаем внимательно следить за насилием в Израиле. Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу ситуации, в том числе конфронтаций с применением насилия, которые мы видели за последние несколько дней, а также сегодняшней эскалации", - отметила Псаки. По ее словам, США озабочены "потенциальным выселением семей палестинцев" из их домов. Кроме того, в Вашингтоне считают ракетные обстрелы Израиля неприемлемыми и заслуживающими осуждения, уточнила представитель американского лидера.

Со своей стороны, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заверил журналистов, что Вашингтон активно участвует в консультациях, направленных на то, чтобы положить конец нынешнему витку насилия между израильтянами и палестинцами. "США будут полностью вовлечены [в переговоры по деэскалации напряженности], чтобы достичь спокойствия в Иерусалиме", - сообщил дипломат.

"И мы приветствуем шаги, сделанные в последние дни правительством Израиля и нацеленные на то, чтобы избегать провокаций, в том числе решение избегать конфронтаций в ходе празднования Дня Иерусалима (его отмечают в понедельник израильтяне, празднуя присоединение восточной части города после Шестидневной войны 1967 года). А также перенос выработки решения по выселению [палестинских семей] в [пригороде Восточного Иерусалима] Шейх-Джаррах", - добавил Прайс.

Новые столкновения на Ближнем Востоке

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

По данным агентства WAFA, основные стычки 7 мая вечером и в ночь на 8 мая происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.