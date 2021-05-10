В Швеции заявили, что не планируют высылку дипломатов РФ в знак солидарности с Чехией

СТОКГОЛЬМ, 10 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, комментируя призыв Чехии к остальным странам ЕС выслать в знак солидарности хотя бы по одному российскому дипломату, заявила, что Швеция не планирует подобные шаги. Об этом в понедельник сообщает Шведское радио .

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Нет, не сейчас, - отметила глава шведского МИД. - Это крайняя мера, а проявлять солидарность можно другими способами, например, предложив конкретную поддержку на местах".

Она также отметила, что этого мнения придерживаются и другие страны-члены Евросоюза, и подчеркнула важность ведения дипломатического диалога.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.