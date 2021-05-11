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Палестино-израильский конфликт

СМИ: один из лидеров ХАМАС погиб в результате обстрелов сектора Газа Израилем

Всего в результате обстрелов сектора Газа израильской армией погиб 21 человек, в том числе девять детей, 70 человек получили ранения, сообщала радиостанция Saut Al-Aqsa

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Один из лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Мухаммед Фаяд погиб в результате ракетных обстрелов прибрежного анклава израильской армией. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии панарабская газета Asharq Al-Awsat.

"Оккупационные силы нанесли удар по одному из командиров [группировки] "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС - прим. ТАСС) Мухаммеду Фаяду в городе Бейт-Ханун в северной части сектора Газа", - приводит газета слова источника. Ранее информацию об этом распространило французское Agence France-Presse.

Как сообщает палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава, всего в результате обстрелов сектора Газа израильской армией погиб 21 человек, в том числе девять детей, 70 человек получили ранения.

Между тем движение ХАМАС в своем заявлении, которое распространили сразу несколько палестинских СМИ, сообщило, что из сектора Газа в направлении Израиля в понедельник было выпущено более 100 ракет.

На фоне происходящих событий, как информирует палестинская радиостанция "Дунья аль-Ватан", президент Государства Палестина Махмуд Аббас издал указ об отмене праздничных мероприятий в честь окончания священного для мусульман месяца рамадан (в большинстве мусульманских стран завершается 12 мая).

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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