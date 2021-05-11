Во Франции ужесточат наказание за нападение на сотрудников полиции

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Власти Франции приняли решение ужесточить наказание за нападение на сотрудников полиции и жандармерии. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр республики Жан Кастекс.

"Безопасность французов была, есть и остается приоритетом правительства. Чтобы лучше защитить тех, кто защищает нас, сегодня вечером я взял на себя конкретные обязательства перед представителями нашей полиции", - написал глава французского кабмина в Twitter.

Он отметил, что "срок наказания за преступление, совершенное против полицейского или жандарма, будет увеличен до 30 лет лишения свободы". Кроме этого, по словам премьера, "будут также ограничены возможности для сокращения срока наказания тех, кто нападает на сотрудников сил правопорядка".

В понедельник вечером Кастекс принял в Матиньонском дворце представителей полицейских профсоюзов, обеспокоенных участившимися нападениями на правоохранителей.

23 апреля в холле комиссариата Рамбуйе злоумышленник нанес сотруднице полиции два удара ножом, в результате чего она умерла. 5 мая МВД Франции сообщило о том, что в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками в Авиньоне погиб 40-летний полицейский. 10 мая вооруженная ножом женщина напала на сотрудников полиции в пригороде Бордо, ранив одного из полицейских. Правоохранители в ответ открыли огонь, от полученных ранений нападавшая умерла.