Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем

БЕЙРУТ, 11 мая. /ТАСС/. Всем арабским государствам, нормализовавшим отношения с Израилем, следует изменить свою позицию и расторгнуть мирные соглашения. Такое мнение высказал в понедельник в интервью телеканалу Al Mayadeen заместитель главы Политбюро исламского движения ХАМАС Салех аль-Арури.

"События, происходящие возле иерусалимской мечети Аль-Акса и в районе Шейх-Джаррах, подтверждают, что поиск какого-либо политического урегулирования с Израилем абсолютно бесперспективен", - подчеркнул аль-Арури. Он утверждал, что "оккупационные власти захватывают дома в арабских кварталах, чтобы изменить демографический характер города". По словам исламиста, "невозможно более молчать о преступлениях, которые творит Израиль в Восточном Иерусалиме".

Замглавы Политбюро ХАМАС предупредил, что "бойцы отрядов исламского сопротивления, базирующиеся в секторе Газа, вступили в битву за мечеть Аль-Акса не на один день". Он указал, что военные действия будут продолжаться, поскольку "судьба Восточного Иерусалима является сердцевиной конфликта".

"Силы сопротивления берут в этот момент на себя ответственность за всю Палестину и ее народ", - заявил аль-Арури.

В понедельник палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по меньшей мере шесть ракет по Иерусалиму, одна из них была сбита системой ПВО "Железный купол", одна упала в районе иерусалимского пригорода, остальные разорвались в незаселенной местности. В настоящий момент армия Израиля наносит ответные удары по военным целям движения ХАМАС. Согласно палестинским источникам, в результате в Газе погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе девять детей, еще 65 получили ранения.

Возобновление насилия у Храмовой горы совпало с Днем Иерусалима, который отмечали в понедельник израильтяне, праздновавшие присоединение восточной части города после Шестидневной войны 1967 года. Согласно палестинским источникам, в ходе столкновений, которые произошли в утренние часы между полицейскими и местными арабами возле Аль-Аксы, получили ранения 395 человек.