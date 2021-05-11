Представители профсоюзов Колумбии объявили о новой общенациональной забастовке 12 мая

БОГОТА, 11 мая. /ТАСС/. Национальный забастовочный комитет Колумбии, в который входят представители профсоюзов и общественных организаций, не достиг соглашения с правительством южноамериканской республики и назначил новую общенациональную акцию протеста на 12 мая. Об этом в понедельник заявил представитель организации Диохенес Орхуэла.

"Забастовка продолжается, и мы призываем к новой национальной мобилизации в среду", - приводит его слова телеканал Canal Uno.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 26. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов Альберто Карраскилья подал в отставку, однако протесты продолжились.