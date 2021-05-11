Politico: США изучают версию о причастности спецслужбы РФ к атакам "направленной энергией"

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Некоторые представители американских властей, занимающиеся расследованием так называемых возможных атак "направленной энергией" на персонал США за рубежом, считают, что к подобной деятельности может быть якобы причастно "российское ГРУ". В то же время подтверждения "связи между российской военной разведкой и инцидентами с направленной энергией нет", отмечает в понедельник газета Politico.

По ее информации, среди разведывательного сообщества на этот счет нет консенсуса, какого-либо официального определения не принято, но американским законодателям "было заявлено, что в последние недели расследование активизировалось". По утверждению сотрудника Конгресса, участвовавшего в брифинге спецслужб, разведсообщество США сосредоточено "на возможной причастности ГРУ".

По мнению издания, упоминание ГРУ в качестве подозреваемого связано с тем, что администрация США пытается заверить законодателей в приверженности завершению расследования и привлечению виновных к ответственности. Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс теперь ежедневно получает сводки о ходе расследования.

Предыдущая администрация США утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.

Новые случаи

В конце апреля 2021 года схожие сведения распространила газета Politico. Она утверждала, что загадочные атаки при помощи "направленной энергии" могли быть совершены на военнослужащих США, размещенных в Сирии и что нельзя исключать причастности к этому России. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, фактически опроверг эту публикацию.

Затем телекомпания CNN сообщила, ссылаясь на неназванного бывшего американского чиновника, что один такой эпизод был прояснен практически сразу. Тогда симптомы, схожие с теми, которые бывают при заболевании гриппом, были выявлены у нескольких американских морских пехотинцев в Сирии. Кто-то увязал случившееся с незадолго до этого имевшим место пролетом российского вертолета у военной базы США, на которой находились эти морские пехотинцы. Однако оказалось, что произошло пищевое отравление. Было быстро установлено, где именно морпехи употребили в пищу "испорченные продукты", заявил этот отставник. Кроме того, как признал в беседе с корреспондентом Си-эн-эн представитель Пентагона, военные медики США определили, что недомогание у морпехов началось еще до появления у их базы российских военнослужащих.

По данным CNN, власти США ведут расследование еще как минимум по двум подобным инцидентам, произошедшим в Вашингтоне и его окрестностях в 2019-2020 годах.