Блинкен подтвердил поддержку двухгосударственного решения конфликта Израиля и Палестины

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади подтвердил поддержку Вашингтоном двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Блинкен "осудил ракетные обстрелы Израиля и выразил обеспокоенность напряженностью в Иерусалиме". "Собеседники согласились в необходимости срочной деэскалации и важности сохранения исторического статус-кво святых мест в Иерусалиме и ролью Иордании в этом, - отмечается в сообщении. - Госсекретарь также подтвердил поддержку США двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта".

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

По данным агентства WAFA, основные стычки 7 мая вечером и в ночь на 8 мая происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.