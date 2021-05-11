Япония, США и Франция начали совместные учения на острове Кюсю

ТОКИО, 11 мая. /ТАСС/. Силы самообороны Японии во вторник начали совместные учения с французскими военнослужащими и Корпусом морской пехоты США. Как сообщило Минобороны Японии, учения пройдут на юго-западном острове Кюсю на территории префектур Кагосима, Миядзаки и Нагасаки, в них примут участие более 200 человек.

В рамках учений в порт Сасебо зайдет французский легкий крейсер "Жанна д'Арк". С японской стороны в них будет участвовать в том числе элитная амфибийная бригада быстрого реагирования морских Сил самообороны. Также, по данным агентства Kyodo, в маневрах планируется задействовать конвертопланы MV-22 Osprey.

Учения продлятся до 17 мая. За это время военнослужащие трех стран отработают проведение ряда совместных операций, в том числе по высадке на отдаленных островах. Как отметил министр обороны Японии Нобуо Киси, маневры должны укрепить трехстороннее взаимодействие, что в свою очередь будет способствовать обеспечению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Силы самообороны Японии и военные США трижды проводили подобные учения на острове Кюсю, однако французские военнослужащие принимают участие в них впервые.

Франция в последние годы усиливает взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, на регулярной основе французские военные проводят морские учения "Лаперуз" с участием Японии, Австралии и США. В этом году к ним также присоединилась Индия.