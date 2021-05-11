СМИ: число раненых в стычках с полицией палестинцев превысило 610

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Число палестинцев, получивших ранения в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме, возросло до 612. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета Al-Quds со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца.

"В течение дня в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 612 палестинцев", - приводит издание его слова.

Как информировала в понедельник вечером Al-Quds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали совершавших молитвы прихожан в мечети Аль-Акса. По ее данным, израильские полицейские силой заставили верующих покинуть Аль-Аксу, применяя слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Во вторник палестинская радиостанция Dunya Al Watan сообщила, что израильские силовики покидают мечеть Аль-Акса через запасные ходы.