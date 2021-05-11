Израиль атаковал в секторе Газа бойцов ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая. /ТАСС/. Израильские военные сообщили во вторник, что нанесли удар в секторе Газа по группе боевиков ХАМАС, развернувших установки противотанковых ракет.

"Некоторое время назад израильские военные нанесли удар по группе террористов ХАМАС, направлявших противотанковые ракеты из сектора Газа", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Резкое обострение ситуации на границе Израиля и сектора Газа началось с 18:00 мск понедельника, когда начались массированные обстрелы израильских городов из палестинского анклава, в частности, не менее шести ракет были запущены по Иерусалиму. В понедельник в результате попадания противотанковой ракеты в автомобиль в городе Сдерот у границы с сектором Газа ранения получил один израильтянин.

За вечер понедельника из Газы было выпущено 150 снарядов, а за ночь вторника - более 200 ракет. В ответ израильские военные поразили порядка полутора сотен военных целей радикальных организаций в секторе, сообщила армейская пресс-служба.

В настоящий момент ракетные обстрелы израильской территории продолжаются. Военные сообщают о срабатывании сирен воздушной тревоги в городах и районах на юге Израиля близ границы с сектором.