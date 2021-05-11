СМИ: 25 палестинцев погибли при ударах Израиля по сектору Газа

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Не менее 25 палестинцев погибли в результате ударов израильской армии по сектору Газа. Такие данные приводит во вторник новостной портал Dunya Al Watan со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.

Ранее ведомство сообщало о том, что при ударах ранения получили 107 палестинцев. Отмечалось, что в их числе есть тяжелораненые. Среди погибших, как отмечает Минздрав, - девять детей.

Бомбардировки сектора Газа не прекращались всю минувшую ночь. Некоторое время назад, как передавали палестинские СМИ, израильские катера подвергли обстрелам прибрежную полосу анклава. Одновременно с этим удары нанесла и боевая авиация. Палестинские радикалы отвечают десятками ракет по территории еврейского государства.

Как сообщил ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, из сектора за ночь по Израилю было выпушено более 200 ракет, израильские военные в ответ поразили 140 военных целей, ликвидировав около 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также "Исламского джихада".

Традиционно играющий посредническую роль между палестинскими фракциями и Израилем Египет уже начал переговоры в попытке достичь прекращения огня и предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации на местах, передает телеканал Al Jazeera. В то же время издание Al Araby Al Jadeed, ссылаясь на египетские источники, утверждает, что хамасовцы отказываются вести какие-либо разговоры о перемирии до того, как израильские власти не выполнят "требования сопротивления", настаивающего на выводе всех силовиков с территории мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, а также освобождении всех задержанных во время беспорядков у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах. Там в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.