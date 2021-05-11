Саудовская Аравия назвала Израиль виновным в эскалации напряженности в регионе

ТАСС, 11 мая. Саудовская Аравия призывает международное сообщество признать Израиль виновным в эскалации напряженности в регионе. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Twitter заявлении саудовского министерства иностранных дел.

"Королевство призывает международное сообщество признать, что в текущей эскалации [конфликта] виновата израильская оккупация [в Иерусалиме], а также призывает [Израиль] немедленно прекратить все действия, которые нарушают международные нормы", - подчеркнул МИД.

Внешнеполитическое ведомство добавило, что "самым решительным образом осуждает вопиющие нападения, совершенные израильскими оккупационными силами на неприкосновенность мечети Аль-Акса, а также покушения на безопасность верующих".

"Королевство поддерживает палестинский народ и поддерживает все усилия, направленные на прекращение оккупации и достижение справедливого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса, позволяющего палестинскому народу создать свое независимое палестинское государство в границах 1967 года", - добавили в МИД.

Как информировала палестинская газета Al-Quds, ранее сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали совершавших молитвы прихожан из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. В понедельник группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" выступила с заявлением, в котором призвала израильские власти до 18:00 (время совпадает с московским) 10 мая вывести всех силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, а также освободить всех задержанных в ходе недавних столкновений.

По данным израильских военных, после этого из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 150 ракет, часть из которых была перехвачена израильской армией. Израиль в ответ нанес удары по объектам радикалов в Газе.