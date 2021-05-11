"Неприемлемо высокое плато". Заболеваемость COVID-19 снизилась до 630 тыс. случаев в сутки

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире во вторник превысило 159 млн. При этом уровень заболеваемости снизился по сравнению с показателями прошлой недели примерно на 30%, до 630 тыс. новых случаев заражения в сутки.
При этом, как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, "на глобальном уровне" заболеваемость и смертность от коронавируса вышли на плато, однако "это неприемлемо высокое плато".
ТАСС сравнил, как обстоят дела в наиболее затронутых инфекцией государствах.
Заболеваемость
В конце прошлой недели стран, где количество инфицированных коронавирусом превысило 1 млн, стало уже 28. К ним добавились Бельгия и Швеция.
Самые высокие темпы распространения инфекции остаются сейчас в Индии: там с 22 апреля постоянно фиксируют более 300 тыс. заразившихся в сутки, а в течение нескольких дней этот показатель превышал 400 тыс. Общее количество инфицированных в стране составляет уже около 23 млн (второе место в мире).
В Бразилии все еще регистрируют более 70 тыс. случаев заражения в сутки, однако по сравнению с концом марта заболеваемость упала почти на 15%. По общему числу заразившихся (15,21 млн) страна находится на третьем месте.
В США заболеваемость снизилась до уровня 40-45 тыс. новых случаев в сутки, всего же ковид диагностирован в стране у 32,74 млн человек, что является самым высоким показателем на планете.
Высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Аргентине, Колумбии, Франции, Германии, Турции и Иране. Заметно снизились они в Мексике, Великобритании, Испании, Польше и Чехии.
Смертность
Ситуация со смертностью из-за коронавируса в некоторых странах схожа с заболеваемостью: самые высокие показатели сейчас в Индии, где регистрируют по 3,8-4 тыс. летальных исходов в сутки, на втором месте Бразилия (2,2-3 тыс.), на третьем - США (около 800). При этом по общему числу умерших из-за коронавируса на первой строчке находятся США (582,1 тыс.), далее Бразилия (423,2 тыс.) и Индия (почти 250 тыс.).
На высоких уровнях - более 400 летальных исходов в сутки - сохраняется смертность в Аргентине, Колумбии, Польше. Несколько ниже она в Мексике, Италии, Германии и Франции.
До минимальных значений - менее 50 летальных исходов в сутки - упала смертность в Великобритании, Испании, Чехии и еще нескольких европейских странах.
Относительные данные
Если сравнивать относительные показатели, то среди стран с более чем 1 млн заразившихся самая высокая заболеваемость в Чехии: там на 100 тыс. жителей приходится 15,3 тыс. инфицированных. В США этот показатель составляет 10 тыс., в Швеции - 9,9 тыс., в Нидерландах - 9,1 тыс., во Франции - 8,8 тыс., в Бельгии - 8,7 тыс. Пр этом в густонаселенных странах Азии смертность гораздо ниже: в Индии на 100 тыс. жителей приходится 1,6 тыс. инфицированных, на Филиппинах - 1 тыс., в Индонезии - 0,6 тыс.
Самая высокая относительная смертность также в Чехии, где на каждые 100 тыс. жителей приходится 277 умерших. В Бельгии этот показатель составляет 211, в Италии - 203. Одни из самых низких значений - на Филиппинах (16), в Индонезии (17) и в Индии (18).
В России, по последним данным, заразились в общей сложности около 4,9 млн человек, умерли 114 тыс. На 100 тыс. жителей приходится 3,3 тыс. инфицированных и 78 умерших.