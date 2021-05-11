ТАСС, 11 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на официальной странице израильского премьера в Twitter .

"По итогам оценки ситуации было принято решение о том, что сила и частота ударов [по сектору Газа] будут увеличены", - отмечается в сообщении. Также указывается, что с понедельника израильская армия нанесла "сотни ударов" по позициям и объектам палестинских радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад", в результате которых было поражено множество "значимых целей".

Кроме того, Нетаньяху сообщил, что командование "распорядилось усилить личный состав в большинстве батальонов пограничной полиции". "Мы будем их укреплять далее настолько, насколько это будет необходимо для поддержания порядка в государстве", - написал он.

Нетаньяху подтвердил, что в результате одного из обстрелов израильской территории из сектора Газа погибли два мирных жителя. "К сожалению, два наших мирных жителя погибли. Я вас всех прошу подчиняться приказам и инструкциям командования тыла - это спасает жизни", - написал он. Нетаньяху добавил, что от граждан Израиля "потребуется терпение и возможные жертвы", пока армия ведет борьбу с радикалами.

Армия обороны Израиля, по его словам, продолжит наносить удары по радикалам из сектора Газа и рассчитывает на полную поддержку населения.

По данным израильской стороны, с вечера понедельника палестинские радикалы осуществляют массированные ракетные обстрелы израильских городов - сирены воздушной тревоги звучат в городах Ашкелон и Сдерот, а также в населенных пунктах в районах, граничащих с палестинским анклавом. В результате обстрелов в Израиле пострадали десятки человек, сообщило государственное израильское радио Kan.